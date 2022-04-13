Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

İHA

Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

TokatSivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde yoğun kar yağışı nedeni ile ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.
Tokat’ta kar yağışı yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkisini gösterdi. TokatSivas kara yolu 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Geyraz Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda ağır tonajlı araç sürücüleri bekletiliyor. Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın durmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nisan ayında yolda kaldılar, şaşkınlıklarını gizleyemediler
Mart ayında alışkın oldukları kar yağışını Nisan ayında beklemeyen sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tır şoförü Fatih Demirkaynak, Çamlıbel geçidinde yoğun kar yağışı nedeni ile bekleyişlerine devam ettiklerini ifade ederek, “Mart yapacağını yaptı ama bunu Nisan’dan beklemiyorduk. Nisan bizi kötü yakaladı” dedi.
Çamlıbel tepesinde tırını park ederek yolun açılmasını bekleyen Süleyman Sezgin, yoğun kar yağışı nedeni ile yolda bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade ederek, “Yıllardır bu yollardayız ilk defa böyle denk geldik. Nisan ayında böyle bir kar yağışı beklemiyorduk” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Eroğlu, öğrenci evinde ocak başına geçti
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu, öğrenci evinde ocak başına geçti
Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Niksar’a “Nisan karı” yağdı!
YEREL HABERLER Niksar’a “Nisan karı” yağdı!
Tokat’ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu
Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi
YEREL HABERLER Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi
70 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
YEREL HABERLER 70 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
Milli patates çeşidi dışa bağımlılığı azaltacak
YEREL HABERLER Milli patates çeşidi dışa bağımlılığı azaltacak
Başkan Eroğlu’dan çözüm odaklı çalışma
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu’dan çözüm odaklı çalışma
İftar yemekleri vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor
YEREL HABERLER İftar yemekleri vatandaşların kapısına kadar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.