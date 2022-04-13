Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

İHA

Ata tohumundan üretilen fideye yoğun talep

Tokat’ta çiftçilerden edindikleri ata tohumlarıyla fide üretimi yapan seracılar gördükleri ilgiden memnun.
Merkeze bağlı Ulaş köyünde yaklaşık 12 yıldır çiftçilikle uğraşan Ahmet Yılmaz, hobi olarak başladığı seracılığı geliştirdi. 80 metrekareden 4 bin metrekareye serasını çıkartan Yılmaz, iş ortağı Mehmet Çağtay ile birlikte ata tohumundan fide yetiştirmeye başladı. 4 yıllık bir çalışmanın ardından ata tohumundan verim almaya başlayan Yılmaz, gördükleri ilgiden memnun. Yerli Tokat domatesi ve biberinin yanı sıra diğer sebze çeşitlerinin fidelerinden üreten Yılmaz, hibrit çeşitlere göre ata tohumu ile üretilen fidelerin daha hesaplı olduğunu kaydetti.

Ata tohumlarını köylülerden temin ettiler
Yılmaz, ata tohumlarının köylerden temin ettiklerine dikkat çekerek, “Bu tohumları geçen yıl itibariyle seramızda deneme yaptıktan sonra bu sene üretime geçtik. Şu anda Ata tohumu dediğimiz Tokat'ın yerli domatesi, Tokat biberine şu anda sahibiz. Bu sene fidesini üreterek satışa sunmaya başladık. Ata tohumlarından yetişen sebzeler hem lezzetli hem de sofralarımızda göze hitap ediyor. Üç yıldır bu çalışmaları yapıyorduk. Daha yeni üretime geçtik. Bu tohumlar siz de bilirsiniz ki 1520 yıllık tohumlardır. Bunları çimlenme, şekil bozuklukları vardır. Biz bunları görmeden üretime geçmedik” dedi.

Hobi olarak başladı, 4 bin metrekare serada üretim yapıyor
Sera işine hobi olarak bu işe başladığını belirten Yılmaz, “80 metrekare bir serayla başladık. Bugün geldiğimiz alanda yaklaşık 4 bin metrekare seramız var. 2 bin metrekare tamamen fide üretimle ilgili. Diğer 2 bin metrekare seramızda sebze üretimiyle ilgili. Hobi olarak başlamıştık ama 4 yıldır kendi imkanlarımızla ısıtması, soğutması olan fide serasını yaptık. Tokat'ta buna ihtiyaç vardı aslında. Bizim niyetimiz yerli tohumlarından yerli fide üretmekti. Şükürler olsun onu başardık. Ve şu anda da o başarının gönül rahatlığıyla satış yapıyoruz” diye konuştu.

Taleplere yetişemiyorlar
Muhterem Çağatay ise Türkiye'nin bütün bölgelerine fide gönderebildiklerini belirterek, “Geçen yıl İstanbul, Ankara, Sivas, hatta Diyarbakır'dan sosyal medyada görüp fide istediler. Satışta sıkıntımız yok. Pazarcılar olsun, toptan gelip alıyorlar. Hatta bazen yetiştiremediğimiz çeşitlerimiz de oluyor. Şu anda yeni başladık zaten. Sezon da yeni açıldı. Hibrit tohumları yurt dışı menşeli olduğu için pahalı. Onun için onların yetiştirme şartları biraz daha bakımı masraflı. Bizim ata tohumu biraz da bölgeye uygu olduğu için daha iyi adapte oluyor. Bu nedenle fide fiyatlarında geçen yıla göre bizde fazla bir artış olmadı. Yüzde elli, yüzde altmış biz bir artış yaptık. Çünkü girdi maliyetleri oldukça yükseldi. Ama piyasa bizden daha yüksek satıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta Nisan ayında kar yağışı ulaşımda aksamalara ...
Başkan Eroğlu, öğrenci evinde ocak başına geçti
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu, öğrenci evinde ocak başına geçti
Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Cip yanarak kullanılmaz hale geldi
Niksar’a “Nisan karı” yağdı!
YEREL HABERLER Niksar’a “Nisan karı” yağdı!
Tokat’ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta lokantanın çatısı alevlere teslim oldu
Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi
YEREL HABERLER Vali Balcı, eline küreği aldı pide pişirdi
70 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
YEREL HABERLER 70 yıllık içme suyu şebekesi yenileniyor
Milli patates çeşidi dışa bağımlılığı azaltacak
YEREL HABERLER Milli patates çeşidi dışa bağımlılığı azaltacak
Başkan Eroğlu’dan çözüm odaklı çalışma
YEREL HABERLER Başkan Eroğlu’dan çözüm odaklı çalışma
İftar yemekleri vatandaşların kapısına kadar ulaştırılıyor
YEREL HABERLER İftar yemekleri vatandaşların kapısına kadar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.