Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu

İHA

Bilgisayar mühendisinin manda tutkusu

Tokatlı bilgisayar mühendisi ne mesleğinden nede dede mesleği mandacılıktan vazgeçmedi.
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kızılçubuk köyünde yaşayan Selahattin Ateş (73) ile Sadiye Ateş (68) çiftinin, İstanbul'da yaşayan bilisayar mühendisi olan oğulları Saygın Ateş (47), ne çağın mesleği olan bilgisayar mühendisliğinde nede binlerce yıldır revaçta olan hayvancılıktan vazgeçmiyor.
Köyde doğup büyüyen Ateş, İstanbul Üniversitesini kazanarak bilgisayar mühendisi oldu. İstanbul’a yerleşerek dijital dönüşüm ileri analitik teknolojileri konusunda çalışmalar yürüten evli ve 1 çocuk babası Ateş, köyü ile olan bağını hiç kesmedi. Her fırsatta İstanbul'dan köyüne giderek mandaları ilgilenen Ateş, hayvancılığa olan ilgisi nedeni ile Açık Öğretim Fakültesinde Tarım Teknolojisi bölümünden de mezun oldu. Yaklaşık 3 yıl önce babası yaşlılığı bahane gösterip mandaları satmak istedi. Ateş, ailesinin sürdürdüğü ata mesleğinin son bulmaması için kolları sıvadı. Köyündeki ahırı büyüterek modernize eden Ateş, baba ve annesine yardım edecek personeller istihdam etti. Kız kardeşi Hanife Şahin'in de desteği ile manda sütünden ürünlerin üretimine ağırlık verdi. 26 olan manda sayısını 3 yılda 80’e çıkartmayı başardı.
Her beyaz yakalının ‘bir çiftliğim olsun’ hayalini gerçekleştirdi
Ateş, büyükşehirlerde yaşayan birçok insanın köy hayatı, çiftlik kurmaya özlem duyduğunu belirterek “Aslında her beyaz yakalının ‘bir çiftliğim olsun’ hayali var. Bizimde yıllardır arkadaşlarla böyle aklımız fikir vardı. Pandemi dolayısı ile bu fikir daha olgunlaştı. Babamlar köyde yaşıyor. Her beyaz yakalı böyle bir hayal kurarken, bende böyle bir imkanımı değerlendirdim. Babamın yaşlanıp ‘Biz bu hayvanları satacağız’ dediğinde bende ‘hayır satmayın’ burayı büyütelim çevremize örnek olalım dedim. Sonrasında ahırımızı yenileyerek modern bir ahır yaptık. Burada mandacılığı hayvancılığı daha ilerilere götürmek istedik. Böylece fikrimiz büyüyerek bugünlere geldik. Bu işi daha da büyütmek istiyorum. Bu iş yaptıkça sevmeye başlıyorsunuz. Sevdikçe de daha da büyütmek istiyorsunuz” dedi.
Köyünün manda yetiştiriciliği için oldukça uygun bir yer olduğunu belirten Ateş, dedesinden kalan mandacılığı yaşatmaktan mutlu olduğunu kaydetti. Manda sütü ve ürünlerinin oldukça faydalı ürünler olduğunu belirten Ateş, son günlerde manda yoğurduna ilginin arttığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erbaa OSB, bölgenin lokomotifi olacak
YEREL HABERLER Erbaa OSB, bölgenin lokomotifi olacak
Liselere uzmanlık kütüphanesi
YEREL HABERLER Liselere uzmanlık kütüphanesi
Semazenler Niksarlılara duygu dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Semazenler Niksarlılara duygu dolu anlar yaşattı
Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Arazi kavgası kanlı bitti: Av tüfeğiyle vurulan ...
Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Demir direk hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Üniversite öğrencilerinden “Hayır köprüsü” projesi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden “Hayır köprüsü” projesi
Tokat’ta yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastası kalmadı
YEREL HABERLER Tokat’ta yoğun bakım servislerinde Covid-19 hastası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.