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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Balcı tarla sürüp, çapa yaptı

İHA

Vali Balcı tarla sürüp, çapa yaptı

Tokat Valisi Ozan Balcı, meyve fidanı üretme istasyonunda traktör kullanıp, çapa yaptı.
Tokat Valisi Ozan Balcı, Valilik koordinesinde "Tarım Tokat ve Orman Tokat" projeleri doğrultusunda "10 Milyon 370 Bin Meyve Fidanı ve Süs Bitkisi" yetiştirilen alanlarda incelemelerde bulundu, işçilerle birlikte çapa yaptı.
Tokat’ta 10 Milyon 370 Bin Meyve Fidanı ve Süs Bitkisi yetiştirildiğini belirten Vali Balcı, “10 Milyon 370 Bin Meyve Fidanı ve Süs Bitkisi yetişiyoruz. Aşılamaları ve bakımlarını yapıyoruz. İnşallah 2023 yılında Tokat'ımızın verimli topraklarıyla, KelkitYeşilırmak Havzalarımızla buluşturacağız. Tokat meyve deposu olacak. Elde edilen tarımsal ürünler, Tokat'ın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine çok büyük katkı sağlayacak olan yeni Havalimanımızdan dünyanın dört bir yanına ihraç edilecek. Tokat'ımızın ve Tokatlı hemşerilerimizin huzuru, refahı, esenlik ve zenginliklerine katkı sağlayacak" diye konuştu.
Vali Balcı, daha sonra küçük bahçe traktörüne binerek çapa yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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