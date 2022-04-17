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Maske ve tulum üreten tekstil firmaları pandemi öncesine döndü

DHA

Maske ve tulum üreten tekstil firmaları pandemi öncesine döndü


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) -TOKAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, pandemi ile kentteki 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını hatırlatarak "Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı" dedi.
İki yıl önce koronavirüs salgını nedeniyle Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstile ara veren firmalar, yurt içi ve dışından gelen talepler doğrultusunda maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine geçti. Firmalar, pandeminin etkisinin yitirmesi ve taleplerin azalması ile yeniden normal faaliyetlerine döndü.
ÇİN DEVRE DIŞI KALDI, TÜRKİYE ÜRETTİ
Pandemi ile 30'dan fazla tekstil firmasının maske, tulum, ameliyat önlüğü ve ceset torbası üretimine başladığını belirten Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, "Pandeminin Çin'de, başlaması pazarı etkiledi. Çünkü Avrupa tekstil üretimlerini Çin'den temin ediyordu. Çin'in devre dışı kalması ile birlikte ülkemize ciddi bir talep ve yoğunluk oluştu. Tokat'ta da ciddi bir üretim yapıldı. Pandeminin normalleşmesi ile birlikte fabrikalar yeniden normal üretimlerine dönüş yaptı. Şu anda ilimizde halen maske üretim yapan iki ve tulum üreten bir firmamız kaldı" dedi. (DHA) DHA-Ekonomi Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-04-17 11:03:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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