Kamyonetle patpat çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kamyonetle patpat diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçenin Ballıbağ köyü girişindeki kavşakta meydana geldi. Mehmet Balcı yönetimindeki 60 HP 549 plakalı saman yüklü kamyonet, Hasan Koca (69) yönetimindeki patpat ile çarpıştı. Kazada, patpattan düşüp kamyonetin altında kalan Kiraz Duman (70) yaşamını yitirdi, sürücü Hasan Koca ile Zekiye Koca (70) ise yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kiraz Duman´ın cansız bedeni de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Kamyonet sürücüsü Mehmet Balcı jandarma tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-04-21 16:06:04



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