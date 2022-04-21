Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

ÖTV, hangi 'cep'i nasıl etkileyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAZADA ÖLÜ SAYISI 2´YE YÜKSELDİ

Kazada yaralananlardan Zekiye Koca Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Koca, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-04-21 22:42:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.