Kamyonet patpatla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

KAZADA ÖLÜ SAYISI 2´YE YÜKSELDİ
Kazada yaralananlardan Zekiye Koca Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Koca, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2022-04-21 22:42:33
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