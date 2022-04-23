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Ramazan’a özel 5 asırlık gelenek Yarım saat odun ateşinde pişirilip gelin adaylarına hediye ediliyor

İHA

Ramazan’a özel 5 asırlık gelenek Yarım saat odun ateşinde pişirilip gelin adaylarına hediye ediliyor

Yurt genelinde sadece Tokat il merkezinde Ramazan aylarında nohut mayasından yapılan 'gelin çöreği' yoğun ilgi görüyor.
Tokat'ta, Ramazan ayına özel 5 asırlık "Gelin Çöreği" geleneği yaşatılıyor. Ramazan ayının 15’inden sonra sipariş usulü yapılan "gelin çöreği" ayrı bir öneme sahip. Özel olarak hazırlanan çöreğin içerisine siparişe göre ceviz, kuru üzüm, bal, badem konuluyor. Nohut mayasından yoğrulan hamurun üzeri süsleniyor. Talebe göre çöreğin üzerine kalp deseni yapılarak nişanlı çiftlerin isimleri yazılıyor. Yaklaşık yarım saat odun ateşinde yanan taş fırında pişirilen gelin çöreğinin üzeri şekerle süsleniyor. Gelin çöreği damat tarafından nişanlısına hediye ediliyor.

"Nişanlı kızlarımız bu çöreği görmeden gelin gitmiyor"
İşletme sahibi Ömer Uçar, sadece Tokat'a has bir gelenek olan gelin çöreğinin Ramazan ayını 15’indn sonra yapılmaya başlandığına dikkat çekti. Talepler yetişemedikleri günler olduğunu ifade eden Uçar, çöreğin fiyatının içerisine kullanılan malzeme ve kilogramına göre 100 lira ile 500 lira arasında değiştiğini kaydetti. 5 asırlık geleneği yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Uçar, “Kurban Bayramında gelinlerimize koç gidiyor. Ramazan'da ise gelin çöreği. Nişanlı kızlarımız bu çöreği görmeden gelin gitmiyor. Onu damatlarımıza buradan söyleyelim” dedi.
Nohut mayasından yapılan çöreğin siparişe göre süslendiğini ifade eden Uçar, “Çöreğin içerisinde genellikle ceviz, üzüm, fındık, badem konuluyor. Çöreğimiz un ve tereyağıyla yapılıyor. Kendi özgü tamamen doğal, içeriği de doğal. Nohut mayasından yapılıyor olması nedeni ile tamamen doğal. Çöreğin hamurunda şeker yok, tuz yok. Yani endüstriyel anlamda herhangi bir katkı maddesi yok. Yani normal maya yok. Kolesterol ve şeker hastaları Ramazan çöreğini tercih ediyor. Ama işleme süreci bayağı bir uzun ve zahmetli” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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