MHP’li Bulut: “Yedi düvel birleşmiş Cumhur İttifakını yıkmak için çalışıyorlar”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye üzerine oynanan oyunlara dikkat çekerek, “Yedi düvel birleşmiş Cumhur İttifakını yıkmak için çalışıyorlar” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Erbaa İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde partililer bir araya geldi. İftar yemeğinde konuşma yapan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Türkiye düşmanlarının MHP’nin yükselişinden her dönem rahatsız olduklarını belirterek, “MHP yükseldikçe emperyalizm ve işbirlikçileri rahatsız oluyor, kazanı kaynatmaya başladılar. Cumhuriyetimizin 100 yılında bir kez daha sandığa gideceğiz. Biz 2023 yılında kurulacak sandığı bir ölüm kalım meselesi haline getirmek isteyenler var. Neden 2023 yılını hesaplaşma yılı haline getirdiler? Çünkü Türkiye’nin kaynaklarını kullanmasını istemiyorlar” dedi.



“Ne zaman Türkiye başını kaldıracak olsa mutlaka bir belayı musallat ettiriyor”

Türkiye’nin yükseliş evrelerinde başına oyunlar oynandığı kaydeden Yücel Bulut, “Ne zaman Türkiye başını kaldıracak olsa mutlaka bir belayı musallat ettiriyor. Emperyalizmin sizin dünya görüşünüzle ilgilenmez. Bu ülkenin kaynakları bu milletin derseniz, alaşağı edilirsiniz. Bunlar dünyanın her yerinde aynı oyunu oynuyorlar. Mesele toprak meselesi değildir. Aynı oyunu İran'da da oynadılar. Tam 25 sene İran petrollerini Amerika İngilizler kullandılar. Sovyetler Afganistan'ı işgal edildi. Aynı senaryo oynandı. Irak işgal edildi. Yalnızca enerji kaynaklarına çökebilmek için yapıldı” dedi.



7 düvel birleşmiş Cumhur İttifakını yıkmak için çalışıyorlar

Türkiye’nin bağımsızlık sevdası sebebiyle Türkiye işgal edemediklerini aktaran Bulut, “Türkiye'nin dünyaya meydan okuyan tavrı sebebiyle işgal edemediler. 15 Temmuz'da da Türkiye'yi işgal etmek istediler. Fakat bu halk bu hain girişime izin vermedi. Bu olay sonrasında Cumhur ittifakını kurduk ve bu işgallere müsaade etmedik. Bizim bir tavır belirlememiz gerekiyordu ve bunun da bir bedeli vardı. Milli bir duruşu sergilememiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Anadolu insanını köleleştirmek için oyun üstüne oyun kuruyorlar. Yedi düvel birleşmiş Cumhur İttifakını yıkmak için çalışıyorlar” diye konuştu.



“Yörüngesini Kandile sabitleyenler Türkiye'yi teslim alamayacaklar”

Bulut, yaşanan siyasi gelişmelere dikkat çekerek, “Emperyalizmin yanında mı olsaydık? FETÖ’cülerin, örgütçülerin yanında mı olsaydık? Recep Tayyip Erdoğan'dan yana değil de emperyalistlerin yanında mı olsaydık. 6'lı masa kuranların her birisinin niyetlerini çok iyi biliyoruz. MHP’nin yörüngesi bu millete sabitlenmiştir. Yörüngesini Kandile sabitleyenler Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Biz Karadeniz’deki doğalgazı 2023 yılında ülkemize aktararak 1.8 milyar dolarlık bir yükten kurtulacağız. Bunu da istemiyorlar. Türkiye'nin hiçbir kaynağını sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un yanı sıra İl Başkanı Mustafa İpek, MHP Erbaa İlçe Başkanı Namık Ateşli, AK Parti Erbaa İlçe Başkanı Oğuzhan Önal, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Eski Erbaa Belediye Başkanı Ahmet Yenihan ile çok sayıda daveti katıldı.

