'İşe aldırma' vaadiyle 160 kişiyi dolandıran 4 şüpheli yakalandı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, 160 kişiyi işe aldırma vaadiyle dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine 160 kişiyi kamuda işe aldırma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda N.K., Z.G., B.Ç. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 160 kişiden toplam 1 milyon 350 bin liralık dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-04-25 12:26:16



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