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İmar talebinden sonuç çıkmadı, cami girişini kapatma kararı aldı

DHA

İmar talebinden sonuç çıkmadı, cami girişini kapatma kararı aldı


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, arsasının tamamının imarda Hz. Ali Camisi'nin alanında gözüktüğünü öğrendikten sonra hukuk mücadelesi başlatan Emin Kılıç (57), 12 yıldır sonuç alamadığını söyledi. Arsasını plastik sundurmalarla kapatan Kılıç, 164 metrekarelik kısmındaki cami girişini ise bayramdan sonra kapatacağını açıkladı.
Hayırsever Mustafa Erdem, 1998'de Yeşilırmak Mahallesi'ndeki 1200 metrekarelik hazine arsasına cami yaptırdı. Hz. Ali Camisi'nin giriş kısmı, Emin Kılıç'a ait arsanın 164 metrekarelik alanının içinde kaldı. Kılıç, arsasının imara açılması ile 12 yıl önce belediyeye talepte bulundu fakat imarda arsanın tamamının cami alanında gözüktüğünü öğrendi. Kılıç, bunun düzeltilmesi için mahkemeye gitti. Yerel mahkeme, Kılıç'ın başvurusunu kabul edip, imar düzenlemesi istedi.
Belediyenin imar düzenlemesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Müdürlüğü itiraz etti. İtirazı değerlendiren Tokat İdari Mahkemesi, imar düzenlemesini iptal etti. İptal sonrası caminin bulunduğu arsanın, Milli Emlak'a ait başka arazi ile takası için anlaşma yapıldı. 2 yıllık çalışma sonrası takas kararı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun bulunmadı.
Tüm çabalarının sonuçsuz kaldığını belirten Emin Kılıç, arsasını plastik sundurmalar ile kapattı. Kılıç, arsanın 164 metrekarelik kısmındaki cami girişini ise bayramdan sonra kapatacağını belirterek "Bizim alanımız tamamen cami alanı içerisinde gözüküyor. Bununla ilgili tadilat taleplerimiz uygun görülmedi. Mahkeme süreçlerinde de bir sonuç alamadık. Takas önerildi ama yasal olarak bir sonuç alamadık. Yasal olarak bir çözüm oluşmayacağı kanaati oluştuğu için ölçüm yaptık, sera yapmaya karar verdik. 12 yıldır şahsi olarak ilgileniyorum. Ramazan bitiminden sonra caminin giriş ve çıkış kısmı, bizim sınırlarımız içerisinde kaldığı için kapatacağız" dedi.
Öte yandan Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, işlemin geçmişte yapıldığını hatırlatarak, açıklamada bulunmayacağını belirtti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-04-27 15:59:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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