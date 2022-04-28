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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı

İHA

Barajda korkutan görüntüden eser kalmadı

Tokat’ta baraj gölünde su seviyesinin yükselmesi ile birlikte kuraklık görüntülerinden eser kalmadı.
Almus ilçesinde 56 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balık üretimi amacıyla kullanılan baraj gölünde su seviyesi yüzde 20’lere kadar düşmüştü. Yaklaşık 5 ay önce yaşanan endişe verici görüntüler yerini doğa harikası manzaraya bıraktı. Yağışların iyi gitmesi ve bir süre elektrik üretimine ara verilen baraj gölünde su seviyesi yüzde 50’nin üzerine çıktı. Türk bayrağının dikili olduğu kayalık sular altında kalmaya başladı.
Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, baraj gölünde su seviyesini yükselmesinin sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “Geçen sene özellikle yağışlarımızın az olmasının en büyük etkenlerinden bir tanesi idi. 2021 yılının kışında kar yağışı, ilkbaharında yağmur yeterince alamadık. Ayrıca yaz döneminde elektrik üretiminde bazı problemlerimiz oldu. Santralimiz özelleştiği için daha fazla elektrik üretimi problemlerimiz oldu. MHP Tokat Milletvekilimiz Yücel Bulut, konuyu mecliste dile getirdi. Bu sene de yağışlarımız iyi olunca şu anda su seviyemiz çok iyi durumda. Aslında bu çok daha eski senelere üç yıl, beş yıl öncesine bakıldığında bu seviye bu aya göre yine düşük” dedi.

Barajda su seviyesi yükselmeye devam ediyor
Yaklaşık 5 ay önceki üzücü manzaranın değişmeye başladığını belirten Başkan Özer, “Geçen sene içler acısı bir durum vardı. Ama şu anda su geldikçe bizim de yüzümüz gülüyor. Balıkçıların da yüzü gülüyor. Geçen sene balıkçılar da çok kötü durumdaydı. Su seviyesi düştükçe sudaki oksijen düşüyor. Sudaki oksijen düştüğü için balıkçılar da istedikleri verimi elde edemiyorlardı. Ondan dolayı onlar da bayağı muzdaripti. Ama şu anda suyumuz yükseliyor, gölümüz yükseliyor. İstenilen derecede olmasa da şu anda çok iyi. Şu anda günlük barajımıza günlük 5 milyon metreküp su giriş yapıyor” diye konuştu.
Başkan Özer, bayram tatilinde vatandaşların ilçeyi gezmeye davet ederek, "Almus, gezme görme olarak en güzel ilçelerinden birisi. Yeşille mavinin birleştiği yer burası. Geçen sene mavimiz gitmişti sadece yeşilliğimiz kalmıştı. Ama bu sene tekrar mavi yeşille buluştu. Bayramda da Harami Yaylası'nda, orman evlerinde, Dumanlı Yaylası, Çatak Yaylası dediğimiz yaylalarımıza misafirlerimizi bayramda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

MHP’li Bulut, gündeme getirmişti
Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı söz alan MHP’li Bulut, Almus Barajında su seviyesinde önemli derecede düşüş yaşandığına dikkat çekmişti. MHP’li Bulut, konuyu güdeme taşınmasının ardından barajda kapakların kapatılması sonucu su seviyesinin yükselmeye başladığı bilgisine yer verilmişti. Su seviyesinin yükselmesi ile birlikte bir süre ara verilen elektrik üretimine tek tribünden devam edildiği, tarımsal sulama içinde baraj gölünden su bırakılmaya başlanılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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