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Tokat’ta 4 aracı biçerek devrilen tır alev aldı

İHA

Tokat'ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat’ta 4 aracı biçerek devrilen tır alev aldı

Tokat’ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında meydana geldi. Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tır yokuş aşağı inerken kavşakta duramadı. Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpan tır kavşaktan diğer yöne geçen park halindeki bir otomobile de çarptı. Önünde sürüklediği araçla birlikte şehir içi minibüslerinin durağına dalan tır devrilerek alev aldı. Tır sürücüsü araçtan son anda kendini kurtardı. Olay yerine sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırın kupasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Kazada tırın sürüklediği hafif ticari araçta bulunan biri kadın 2 kişi ile diğer araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücünün polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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