Tokat’ta facianın eşiğinden dönüldüğü anlar kameralara yansıdı

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Tokat’ta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak devrilen tırın alev aldığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Geyras Mahallesi Çevre Yolu kavşağında dün gece saatlerinde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. KGYS kameralarına yansıyan görüntülerde yokuş aşağı yoldan hızla inen tırın duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile arasından geçmesi daha sonrada kavşakta bekleyen karavan tipi araca arkadan hızla çarptığı anlar yer aldı. Facianın eşiğinden dönüldüğü kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ünye’den yol çıkan Ahmet Demir idaresindeki 27 AP 9264 plakalı fındıkkabuğu yüklü tırın yokuş aşağı inerken kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması soncu meydana geldi. Kazada 4 araca çarpan tır minibüs durağına dalarak devrildi. Kupası alev alan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Tır sürücüsü polise verdiği ifadede, tırın freninin boşalması sonucu duramadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

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