Toprak altında kalan anne köpek ve 3 yavrusunu itfaiye kurtardı



İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, iş makinesinin çalışması sırasında fark edilmeyerek yuvası toprak altında kalan anne köpek ve 3 yavrusu, yaklaşık 5 saat sonra itfaiyenin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Kelkit Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaşandı. OSB içindeki arazide bulunan beton bloklar arasına yuva yapan anne köpek ve 3 yavrusu, araziyi düzlemek için iş makinesiyle yapılan çalışma sırasında fark edilemeyince toprak altında kaldı. Arazinin yanındaki tekstil fabrikasının güvenlik amiri olan Cem Önder, sürekli yemek verip ilgilendiği hayvanların yuvasının üstünün kapandığını fark edince durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler toprak altındaki anne ve 3 yavru köpeği bulmak için belediyeye ait iş makinesiyle kazıya başladı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın sonunda anne ve yavruları topak altındaki bir beton bloğun altında sağ olarak bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan anne ve yavruları tekstil fabrikası yakınına bırakıldı.

Anne ve yavrularının yuvasının üstünün kapandığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdiğini ifade eden Cem Önder, "Bu köpeğin ben yavruladığını biliyordum. Hatta dün öğlen de geldim, anne köpeğe bir şeyler verdim. Düzleme çalışması yapılmış arsada. Düzleme yapan da köpeklerin burada olduğunu bilmiyordur. Kimse bilmiyordu, bir ben biliyorum burada olduklarını. Bugün öğlen saatlerinde burası kapanmış. Geldiğimde buranın kapalı olduğunu görünce itfaiyeye ulaştık. Sağ olsun Erbaa Belediyemizin itfaiyesi, kepçesi geldi. Uğraştık, sağ sağlım kurtardık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2022-04-30 18:29:57



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