Şehit onbaşı için 63 yıl sonra temsili mezar Hatay’da 63 yıl önce mayına basması sonucu şehit olan piyade onbaşı Hasan Gayman’ın mezarlığından getirilen toprak memleketi Tokat’ta yaptırılan temsili mezara nakledildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit onbaşı için 63 yıl sonra temsili mezar Hatay’da 63 yıl önce mayına basması sonucu şehit olan piyade onbaşı Hasan Gayman’ın mezarlığından getirilen toprak memleketi Tokat’ta yaptırılan temsili mezara nakledildi

İHA

Şehit onbaşı için 63 yıl sonra temsili mezar Hatay’da 63 yıl önce mayına basması sonucu şehit olan piyade onbaşı Hasan Gayman’ın mezarlığından getirilen toprak memleketi Tokat’ta yaptırılan temsili mezara nakledildi

Hatay’da 63 yıl önce mayına basması sonucu şehit olan piyade onbaşı Hasan Gayman’ın mezarlığından getirilen toprak memleketi Tokat’ta yaptırılan temsili mezara nakledildi.
Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Yenisu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hasan Gayman, 1937’ye 1 tertip asker olarak vatani görevini yamak üzere Hatay’a gitti. 1959 yıllıda Suriye sınır hattında kaçakçılarla mücadelede düzenlenen operasyona katılan Gayman, mayına basması sonucu bir arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Şehidi cenazesi Hatay’da toprağa verildi. Şehidin cenazesine aile katılamadı. Şehidin eşi Gülsüm Gayman ise 7 yıl sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Şehidi iki kız çocuğu yakınları tarafından büyütüldü.

Şehidin kabrinden toprak getirildi.
Hatay’da bulunan şehidin kabrinden 63 yıl sonra şehidin kız kardeşi ve ağabeyinin isteği üzerine toprak getirtilerek köyde temsili mezara nakledilmesine karar verildi. Şehidin mezarından alınan toprak jandarma taraflıdan Tokat’a Türk Bayrağına sarılarak küçük bir tabut içinde gönderildi. Yenisu köyünde düzenlenen gıyabi cenaze namazı törenine ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cemevinde İlçe Müftüsü Ali Erbaş tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Cenaze namazı sonrasında şehidin kabrinden getirilen toprağın içinde bulunduğu tabut bir astsubay tarafından mezarlığa kadar götürüldü. Tokat Valiliği tarafından yaptırılan temsili mezarlığa toprak dualarla nakledildi. Temsili cenaze töreninde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aksoy Ağtürk, Türk bayrağının şehidin ağabeyi Rıza Gayman’a teslim etti.

“63 yıl sonra şehidimizin mezarından toprağı doğduğu topraklara getirdik”
Şehidin yeğeni Bayram Han, dayısının mezarına eşi ve çocuklarının o yıllardaki şartlar nedeni ile gidemediğini, memleketinde bir mezarı olsun düşüncesinden yola çıktıklarını söyledi. Han, “Yaklaşık 5 ay önce dayımla annem sohbet esnasında şehit ağabeylerini mezarını görmek istediklerini söyledi. Ölmeden önce mezarını görmek istiyorlardı. O esnada da biz arayışa girdik. Hatay Jandarma Komutanlığına müracaat ettik. Sağ olsunlar bulunabileceği mezardan toprak gönderdiler. Tokat Valiliği mezarlığını yaptırdı. 63 yıl sonra şehidimizin mezarından toprağı doğduğu topraklara getirdik” dedi.

Babası 2 yaşındayken şehit oldu
Şehidin ağabeyi Rıza Gayman, şehidin cenazesinin o yıllarda imkansızlıklar nedeni ile getirilemediğini, kendilerinin de cenazeye katılamadığını söyledi. ehidi kızı Fikriye Avşar (65), 1 aylıkken babasının askere gittiğini, 2 yaşında iken ise şehit olduğunu ifade ederek, “Hiç göremedim, baba diyemedim. Hayalime girdi. Çok şükür ölmeden mezarını gördüm. Ölürsem de gözüm arkamda gitmez. Babamın mezarını bulup gidemedim. Fotoğrafını da bulduk. Çok şükür gördüm” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelli genç yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Engelli genç yangında hayatını kaybetti
Bedensel engelli Yusuf, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bedensel engelli Yusuf, evde çıkan yangında hayatını ...
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
'Zehirli mantarı ayırt etmek zor, uzak durulmalı'
YEREL HABERLER 'Zehirli mantarı ayırt etmek zor, uzak durulmalı'
Yayla ama yüksekte değil, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Yayla ama yüksekte değil, görenleri şaşırtıyor
'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
YEREL HABERLER 'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
Tokat’ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü
YEREL HABERLER Tokat’ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü
Tokat’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
YEREL HABERLER Tokat'ta, yaralı bulunan balaban kuşuna tedavi
Tokat’ta tarihi sokak turizme kazandırıldı
YEREL HABERLER Tokat’ta tarihi sokak turizme kazandırıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.