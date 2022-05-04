Tokat’ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Reşadiye ilçesine bağlı Akdoğmuş köyünde meydana geldi. Cengiz Erdoğan (60) idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan şahıs ağır yaralı olarak ambulansa Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Evli ve 4 çocuk babası Erdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.