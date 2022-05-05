MHP’li İpek’ten Sinan Oğan’a tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li İpek’ten Sinan Oğan’a tepki

İHA

MHP’li İpek’ten Sinan Oğan’a tepki

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Sinan Oğan'ın Tokat'ta düzenleyeceği "Türk Dünyası'nın Güncel Meseleleri" başlıklı konferansa tepki gösterdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı’nın Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu iddia eden eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'a tepkisinin ardından bir tepkide MHP’den geldi. MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat’ta konferans verecek olan Oğan’a tepki gösterdi. Yazlı açıklama yapan İpek, "Ülkücülük" adı altında ülkücülerin istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. İpek, Sinan Oğan’ın 2016 yılı ve devamında meydana gelen olaylar çerçevesinde MHP’den ihraç edildiğine dikkat çekerek, “ilimizde “Türk Dünyası’nın Güncel Meseleleri’ başlıklı bir konferans tertip edeceği öğrenilmiştir. Bu başlıkla perdelenen sözde konferans ile asıl olarak neyin amaçlandığını ve adı geçen şahsı ilimize davet eden kişilerin ihtiraslarını da çok iyi bilmekteyiz. Hakkında, Türk Milleti üzerinde kaos oluşturmaya yönelik eylem ve iddialar nedeniyle İçişleri Bakanlığımız ve bağlı organları tarafından suç duyurusunda bulunulacağı ifade edilen; hangi mihrakların hedef ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği malum olan bu şahsın, partimiz ve ilkeleriyle bir ilgisi bulunmadığı gibi kendini gündemde tutarak Türk Milliyetçileri üzerinde geçmişten beri sürdürdüğü psikolojik operasyonlara devam ettiği açıktır. Hakkında soruşturma başlatılacağı duyurulan bu şahsın, konferans başlığıyla perdelenmiş faaliyetleri ve destek verenleri elbette ki tespit edilmelidir. Bu tip faaliyetlerin günün birinde varacağı noktayı kestiremeyen vatandaşlarımızın da mağdur olmamaları adına, hassasiyetle yaşananları takip etmeleri elzemdir. Kendisini, sözde bir konferans görünümüyle ilimize davet eden şahısların da mazileri ile partimize ve liderimize karşı tavırları çok iyi bilinmektedir. Bugüne kadar ülkücüler söz konusu olduğu zaman ‘fedakarlık’ konusunda elleri titreyenler, tek bir hayır faaliyetimizde adım atmayanlar ve hatta ülkücülerin hafızasında hayırla da anılmayanların vicdanlardaki yeri de malumdur. Vicdanlardaki bu mahkumiyetin, hukuken tescillenmesine de sayılı günler kalmıştır” ifadelerini kullandı.

MHP’li İpek, Sinan Oğan'ın 05 Mayıs 2022 tarihinde saat: 19.00’da Tokat’ta yapılacak olan konferansı provokatif olarak değerlendirerek sözlerini şöyle tamamladı: “MHP’yi MOSSAD’ın ve İsrail’in yönettiğini basın yayın organlarına ifade edecek kadar kendi dava arkadaşlarına yabancılaşan ve düşman kesilenlerin, bir dernekteki başkanlık görevini bir siyasi partide gelecek hesabına tahvil etmek isteyen zavallıların şimdi çıkıp da Ülkücüleri istismar etmelerine seyirci kalınmayacağı gibi, bu şahısları cesaretlendiren ikiyüzlü bazı isimler hakkında da Genel Merkezimizin bilgisi dahilinde gerekli adımlar atılacaktır. Türk Milletine ve özellikle Ülkücülere karşı hasmane bir tutumla hareket edenlerin konferans adıyla tertip etmeye teşebbüs ettikleri provokasyona ilişkin görüş ve düşüncelerimiz bu şekildedir. Bu provokatif toplantıyı tertip edenler ve iştirak edecekler hakkında partimiz yetkili organlarınca gerekli hassasiyet her zeminde gösterilecek, hukuki süreçlerin takip ve neticelendirilmesi sağlanacaktır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarihi köprü üzerindeki figürle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Tarihi köprü üzerindeki figürle dikkat çekiyor
Tokat’ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tokat’ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını ...
MHP’li Bulut: “Türkçülük, milliyetçilik her türlü yabancı tahakkümünü reddeder”
YEREL HABERLER MHP’li Bulut: “Türkçülük, milliyetçilik her türlü ...
Şehit onbaşı için 63 yıl sonra temsili mezar Hatay’da 63 yıl önce mayına basması sonucu şehit olan piyade onbaşı Hasan Gayman’ın mezarlığından getirilen toprak memleketi Tokat’ta yaptırılan temsili mezara nakledildi
YEREL HABERLER Şehit onbaşı için 63 yıl sonra temsili mezar Hatay’da ...
Engelli genç yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Engelli genç yangında hayatını kaybetti
Bedensel engelli Yusuf, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bedensel engelli Yusuf, evde çıkan yangında hayatını ...
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 5 yaralı
Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Bayram dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı
'Zehirli mantarı ayırt etmek zor, uzak durulmalı'
YEREL HABERLER 'Zehirli mantarı ayırt etmek zor, uzak durulmalı'
Yayla ama yüksekte değil, görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Yayla ama yüksekte değil, görenleri şaşırtıyor
'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
YEREL HABERLER 'Arazi' tartışmasında akrabasını öldürdü
Tokat’ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü
YEREL HABERLER Tokat’ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.