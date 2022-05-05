Yıldırım isabet eden armut ağacı alev aldı

bugün okul var mı? Gözler MEB'de!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yıldırımın isabet ettiği armut ağacının gövdesi tutuştu. Yangın köylüler tarafından söndürüldü.

Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyü arazisinde armut ağacına yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle ağaç alev aldı. Köylüler yanan ağaca kürekle müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Toprak ve suyla yapılan müdahale sonucu yangın söndürülürken, ağaç zarar gördü. Bu anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-05-05 14:42:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.