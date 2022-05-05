Mayıs ayında kar sürprizi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Mayıs ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyünün yüksek kesimlerine kar yağdı. Kar yağışı ile dağlık alanlar Mayıs ayında beyaza büründü. Yöre sakinlerinden Şükrü Karabuğa, baharı beklerken kar yağışına şaşırdıklarını söyledi.

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