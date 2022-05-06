Tokat’ta müstakil anaokullarına kütüphane

Tokat il genelinde 30 müstakil anaokuluna kütüphane kurulması için kitap dağıtımı yapıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kitap Tokat projesi dahilinde müstakil anaokullarına kütüphane kurulması çalışması başlatıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, Z Kütüphanede 135 farklı kitaptan oluşan toplam 4 bin 50 kitabın dağıtıldığı programa katıldı. Vali Balcı, anaokullarına müstakil kütüphanelerin kurulmasının hedeflendiğini belirterek, “Normal uygulamada anaokullarının sınıf kütüphaneleri bulunuyor. Valiliğimiz himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yürüttüğü Kitap Tokat Projesi ile il merkezinde ve ilçelerimizde bulunan bağımsız anaokullarının yeni kurulacak kütüphanelerine 135 farklı okul öncesi toplam 4 bin 50 kitabı 30 anaokulu kütüphanesine hediye ediyoruz” diye konuştu.

Anaokulu eğitimini önemsediklerini belirten Vali Balcı, “Tokat’ta anaokulu varlığını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Anaokullarımızda ilk kez müstakil kütüphaneler kuruyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimine destek vermekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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