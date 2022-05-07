Tokat’ta yayalar için güvenli trafik uygulaması

Tokat’ta Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 'Yayalar için 5 Adımda Güvenli Trafik’ etkinliği düzenlendi.

Tokat'ta polis ve jandarma ekipleri, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yaptı. Cumhuriyet Meydanında yapılan uygulama Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan’ın katılımı ile düzelendi. Vali Balcı, öğrencilerle birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti. Yaya güvenliğini önemsediklerini belirten Vali Balcı, vatandaşların yaya geçidini daha çok kullanmasını amaçladıklarına ifade ederek, “Hem sürücüler hem yayalardan ricam trafik işaretlerine, levhalarına uymaları. Ama en önemlisi de yayaların geçit hakkına öncelikle önem vermelerini rica ediyorum” dedi.

Sürücülere yaya geçitlerinde vatandaşlara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunan ekipler, araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

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