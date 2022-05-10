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Ayıyı dize getirdi, keneye yenildi Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene nedeniyle hastanelik oldu

İHA

Ayıyı dize getirdi, keneye yenildi Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene nedeniyle hastanelik oldu

Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene nedeniyle hastanelik oldu.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bostankolu köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şenel Yıldız (42) geçtiğimiz yıl ayı saldırısına uğramıştı. Ayının pençelerinden ayı ile güreş tutup kurtulan Yıldız medyada yer alınca gündem olmuştu. Köyde hayvancılıkla geçimini sağlayan Yıldız, ayı saldırısından sonra beklemediği durumla karşılaştı. Yüksek ateş ve kusma belirtileri ile Reşadiye Devlet Hastanesine başvuran Yıldız’a, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Yıldız, enfeksiyon servisinde tedavi altına alındı.

"Ayı bu kadar beni yıpratmamıştı"
Yıldız, ayının kendisini kene kadar hırpalamadığını belirtip, “Kaç gündür iyi olamıyorum. En azından ayı bu kadar beni yıpratmamıştı. Ayı elle tutulan gözle görülen bir mahluk. Kene biraz ufak geldi herhalde, göremedik. Bizi mahvetti. Hastanedeyim kaç günden beri, durumum bayağı kötüydü. Halsizlik, baş dönmesi, baş ağrıları ama şu anda iyiyim Allah'a şükür. Ayı saldırısında bu kadar sıkıntı yaşamamıştım. Bayağı bir korktum gerçekten ama bu daha kötü bir şey. Bir anda hastalığı Reşadiye’de keşfedemediler. Birkaç gün öyle kaldık. Tokat'a geldik işte bir arkadaşın sebebiyle. Burada da tedavi gördük şu anda iyiyim” dedi.

Çıplak elle çıkardı hastanelik oldu
Hayvanların üzerine tutunan keneyi çıplak elle çıkardığını ifade eden Yıldız, “Kene, hayvanların üzerlerine yapışmıştı. Ben de elimle kopardım, aldım keneleri. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Yani keneye soktuğunu sadece Tokat Devlet Hastanesi'ne geldiğim zaman anladım yani kene olduğunu. Sağ olsun doktorlar hemen müdahale etti. 10 gün içerisinde müdahale edilmezse durum daha ciddi yerlere gidiyormuş. O yüzden biz de biraz daha erken tedavi başlanınca güzel oldu” diye konuştu.

"Keneyi hafife aldık"
Keneyi hafife aldığını belirten Yıldız, "Kene ayıdan bize ayıdan kuvvetli geldi Biraz keneyi hafife aldık ama hafife alınacak gibi değilmiş. Yani boyu ebadı küçükte olsa da ayıdan değil keneden korkuyoruz. Ayıdan kesinlikle korku yok yani. Ayı zaten memleketi terk etti. Daha ayı yok şu anda ama kene çok. Keneyi yıldırma şansımız yok” ifadelerini kullandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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