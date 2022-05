15 Temmuz şehidinin annesini duygulandıran tören

Tokat'ta, 15 Temmuz şehidi özel harekat polis memuru Ferhat Koç’un annesi Nejla Koç, oğlunun isminim verildiği polis merkezi açılışında duygusal anlar yaşadı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezine 15 Temmuz şehidi özel harekat polis memuru Ferhat Koç’un ismi verildi. Törene katılan şehidin annesi Nejla Koç ile babası Mustafa Koç duygusal anlar yaşadı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tokat İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan açılış konuşması ile başladı.

Daha sonra kürsüye gelen Tokat Valisi Ozan Balcı, Türk milletinin tarihi ile mili birlik ve beraberliğiyle dünyanın sayılı milletlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Şehitlik, gazilik çok kıymetli unvanlardır. Yüce Allah’ın herkese nasip etmeyeceği ama aynı zamanda da devlet, millet, namus uğruna, bayrak uğruna, istiklal ve istikbal uğruna gerektiği zaman Türk milleti şehit olmaktan vazgeçmeyeceğinin, gazi olmaktan vazgeçmeyeceğinin en büyük ifadesidir. Şehit ailelerimize, gazi ailelerimize devlet ve millet olarak müteşekkiriz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından dualara kurdele kesilerek açılış yapıldı.



"Şehit annesi olmak gurur verici"

Şehit annesi olmanın gurur verici olduğunu belirten Koç, “Şehit annesi olmak, şehit ailesi olmak çok gurur verici bir şey. Şu anda daha çok gururluyum, onurluyum. Çünkü benim oğlum değerliydi. Değerinin üstüne değer kattı. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Vatan sağ olsun diyorum. Vatansız millet olmaz. Benim oğlum görevini çok seven aşık bir çocuktu” dedi.



Damatlığını alamadı, düğününü yapamadı

Şehit annesi Koç, oğlunun düğün için izne ayrılmadan son görevinde şehit düştüğünü ifade ederek, “Sabah nöbete gitmişti, akşam gelecekti. Sabahta damatlığını alacaktı. Damatlığını alamadı düğününü göremedi. Ama ben onun düğünün cennette olduğunu hissetim. Şu an onun düğünü. Şu an benim düğün, ne mutlu. Şehit anneleri buradalar. O kadar gururluyum ki. Yani bizi kimse yıkamaz. Ne mutlu bize. Ne mutlu Türk’üm diyene diyorum gene. Ben oğlumdan razıyım. Rabbimde razı olsun. Sütüm helal olsun. Başka bir şey diyemiyorum” dedi.

Şehidin babası Mustafa Koç ise duygularını dille getirerek, “Vatan sağ olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. 31 Temmuz itibariyle düğünü olacaktı. Allah nasip etmedi ama ben öyle hissediyorum ki Ferhat'ım şu anda burada, bizi izliyor. ‘Hoş geldin paşam. Hoş geldin yavrum. Mekanın cennet olsun’ Rabbim tüm şehit ailelerine sabır versin” diye konuştu.



Düğününe 16 gün kala şehit oldu

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Eğitim Merkezi'ne FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimi sonucu düzenlenen saldırıda özel harekat polis memuru Ferhat Koç’un (29) şehit oldu. Düğününe 16 gün kala şehit olan Koç’un naaşı Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde 17 Temmuz 2016 tarihinde toprağa verildi.

