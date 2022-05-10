Şehir merkezinden geçen koyun sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu

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Tokat'ta yaylaya dönen koyun sürüsünün ana caddeden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat’ta kış aylarını ahırda geçiren koyun sürüleri ilkbaharla birlikte yaylanın yolunu tuttu. Erenler Mahallesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na inen koyun sürüsü gece saatlerinde ana yoldan geçti. Çobanın arkasından yüzlerce koyunun caddede ilerlemesi ilginç görüntüler oluşturdu. Kısa süreli trafiğin durduğu ana yoldan koyun sürüsü Bağdat Caddesi'ne girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları altında koyun sürüsü tarihi Yüksek Kahvenin önünden geçti. Sürünün yayla yolculuğu vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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