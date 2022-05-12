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Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu, Tokat Valiliği'ne atandı

DHA

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Hatipoğlu, Tokat Valiliği'ne atandı


TOKAT, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Tokat Valiliği'ne İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu atandı. 
Resmi Gazete'de yayımlanan son kararname ile 20 valinin görev yeri değiştirildi. 2018 yılında Diyarbakır Kayapınar Kaymakamı iken Tokat'a Vali olarak atanan Ozan Balcı'nın yeni görev yeri Van Valiliği oldu. Balcı'dan boşalan Tokat Valiliği görevine ise İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu atandı. 
(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-05-12 11:44:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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