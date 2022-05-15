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Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu

DHA

Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta M.B. (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladı.
Olay, saat 09.00 sıralarında kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası M.B.'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı. Eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan M.B., bir gün önce kente gelerek otogarında beklemeye başladı. Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören M.B., tabancasını çekip, ikisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.B. ve S.B. Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumların ciddi olduğu belirtildi.
Olay sonrası kaçan M.B., polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. M.B. sağlık raporu için Tokat Devlet Hastanesine götürülürken, basın mensuplarının 'Neden vurdunuz?' sorusuna "Kardeşimle kaçtı. Namusum için, şerefim için" cevabı verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-05-15 12:00:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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