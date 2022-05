Eski havalimanında en uzak mesafeye ok atmak için yarıştılar

Eski Tokat Havalimanı'nda düzenlenen yarışmada okçular en uzak mesafeye ok atmak için yarıştı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusunun son günü menzil yarışları yapıldı. 120 takımdan 800'ün üzerinde sporcu en uzak mesafeye ok atmak için yarıştı. Yarışmaya eski Tokat Hava Limanı ev sahipliği yaptı. Hava trafiğine kapalı olan pist yanındaki yeşil alanda okçular en uzak mesafeye ok atmak için yarıştı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) Başkanı Cengiz Toksöz, 3 gündür devam eden yarışmalara 42 ilden 120 kulüp, 800’ün üzerinde sporcunun katıldığına dikkat çekti. Menzil yarışı için eski Tokat Havalimanının tercih edildiğini ifade eden Toksöz, “Menzil müsabakalarımızda yaklaşık 1 kilometreye yakın alanlara ihtiyacımız oluyor. Burada yeni açılan Tokat Havaalanı'ndan önce kullanılan alanında menzil müsabakamızı gerçekleştiriyoruz. Mesafe olarak da çok uygun bir alan. bu anlamda da burayı tercih ettik” dedi.



Tozkoparan İskender’in rekoru kırılamıyor

Toksöz, Türk okçuluk tarihinin en büyük kemankeşi olan Tozkoparan İskender’in 846 metrelik rekorunun kırılamadığına dikkat çekerek, “Kemankeşlerimiz o hayalle oklarını atıyorlar, yaylarını geriyorlar. Biz de şu anda baktığımızda yaklaşık 550 metre civarında bir atışa ulaşıldı. Ama atalarımızın o rekoru 846 metre. Onlarında bizim de gayretimiz inşallah atalarına layık olacak o rekora yaklaşmak, onları kırmak” diye konuştu

Müsabakaların başhakemi Şevket Benlioğlu ise yarışmanın 3 kategoriden oluştuğunu belirterek, “Bayanlar yarışlar önce. Daha sonra mürekkep yay dediğimiz organik olan yaylarla yapılan bir yarışma vardı ve şu anda da erkeklerle devam ediyoruz. Bunlar da yayların çekiş gücüne göre bir sınıflandırma olmuyor. Güzel bir havada yarışmalarımızı yaptık” ifadelerini kullandı.

