Tokat’ta can pazarı Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı

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Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza TokatNiksar karayolu üzerinde meydana geldi. Gökdere kavşağında bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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