Tokat Havalimanında ek sefer talebi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, uçak seferlerinin tam doluluk kapasitesiyle gerçekleştiği Tokat Havalimanında talep yoğunluğuna rağmen sefer sayılarının sınırlı tutulması ve ek seferlerin devreye sokulmaması nedeniyle mağduriyet yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yaklaşık 1,5 ay önce açılışı yapılan yeni Tokat Havalimanında yolcu trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Günlük olarak İstanbul’a tek uçak seferinin yapıldığı Tokat Havalimanında bilet bulamayan yolcular çevre illere gitmek durumunda kalıyor. Konuyu TBMM gündemine getiren MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, taleplere istinaden ek seferlerin açılması gerektiğini söyledi. MHP’li Bulut, “Tokat’ta gerçekleşen, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Tokat Havalimanının faaliyete geçmiş olması büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Açıldığı andan itibaren İstanbulTokat uçuşlarının gerçekleştirildiği ve uçak seferlerinin tam doluluk kapasitesiyle gerçekleştiği Tokat Havalimanında talep yoğunluğuna rağmen sefer sayılarının sınırlı tutulması ve ek seferlerin devreye sokulmaması nedeniyle, hemşehrilerimizin önemli bir kısmı, halen komşu illerin havalimanlarını kullanmak durumunda kalmaktadır” dedi.

İstanbul Tokat seferlerinin artması gerektiğine dikkat çeken Bulut, “Bu durum, ciddi bir zaman kaybına ve yorgunluğa neden olmaktadır. Bu nedenle, özellikle İstanbulTokat sefer sayılarının artırılması ve saatlerinin daha işlevsel bir şeklide düzenlenmesi ve ayrıca, İzmir ile Antalya seferlerinin de aktarmasız bir şekilde haftada birkaç defa da olsa devreye girmesi bütün hemşehrilerimizin beklentisidir” diye konuştu.

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