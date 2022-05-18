Tokat’ta, “Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri” konferansı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde “Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri” konferansı düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç konuşmacı olarak katıldı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç konferansında ombudmanlık hakkında başvuru yolları ve kararların bağlayıcılığı konusunda bilgiler aktardı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine de değinen Malkoç öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Konferans sonrası Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu ve TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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