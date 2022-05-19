Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Tokat´ta aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Reşadiye ilçesinin yüksek kesimlerinde, yaylaların bulunduğu bölgelerde kar yağışı etkisini gösterdi. Mayıs ayının son günlerinde yağan karla bölge kısa sürede beyaza büründü. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-05-19 13:16:36



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