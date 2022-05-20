TAB Başkanı Şahin: “Arıcının hakkını kimseye gasp ettirmek istemiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TAB Başkanı Şahin: “Arıcının hakkını kimseye gasp ettirmek istemiyoruz"

İHA

TAB Başkanı Şahin: “Arıcının hakkını kimseye gasp ettirmek istemiyoruz"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, bal fiyatlarına dikkat çekerek ”Arıcının hakkını kimseye gasp ettirmek istemiyoruz” dedi.

Türkiye’de ilk olarak 2010 yılında Ankara’da “Altın Yağmur” sloganıyla başlayan Dünya Arı Günü etkinliklerinin 12.’si Tokat’ta kutlandı. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği organizasyonunda Tokat İli Arı Yetiştiricileri Birliğinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklere Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, milletvekilleri, daire müdürlerinin yanı sıra çok sayıda arıcı katıldı. Arı Yetiştiricileri Birliği bahçesinde düzenlenen törende Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin konuşma yaptı. 2022 bal üretim hedefimiz 110 bin ton olduğunu belirten Şahin, arıcılık sektörünün tarım için, gıda için, gelecek için stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekti.

“Tarımsal ilaçlama gece yapılmalı”
Şahin, tarımsal ilaçlama yapılırken daha özen gösterilmesini isteyerek, “Bakınız tarımı gelişmiş bütün ülkelerde bütün dünyada arılarda kovan başı 200250 euro para vererek arı konakladılar tohumlamada kullanmak için. Bizim ülkemizde de bu kısmen var ama özellikle ayçiçeği, kanola diğer şeftali ve narenciye alanlarında ciddi arı kayıpları yaşıyoruz. Burada çiftçilerimizle arıcılarımız aynı çatı altında buluşmak zorundadır. Bu ülkede tarımı ileriye gitmesini, tarımı bir hamle daha ileri gitmesini istiyorsak, arıcılarla tarımcıları buluşarak en azından ilaçlamaların gece yapılması sağlamalıyız. İlaçlamalarda arıya etkisiz ilaçların kullanılması konusunda ben özellikle ziraat odalarına bir çağrıda bulunmak istiyorum” dedi.

“Arıcıdan 5060 liraya bal vermesi beklenemez”
Şahin, sanayicileri yeni bal sezonunda yanlarında görmek istediklerini belirterek, “Bal fiyatlarının arz ve talebe bağlıdır ama şu anda geçen yıl bizim fiyatlarımızda girdi fiyatlarımızda 2022ye baktığımız zaman yüzde 300 fark var. Mesela geçen sene 25 liraya kilogramı biz toptana bal verdik. Ama bu sene sadece bizim maliyetlerimiz 6570 lira olacaktır. Bu çerçevede arıcıdan 5060 liraya bal vermesi beklenemez. Biz bunu artık sektör olarak bakmamız lazım. Bugüne ben endeksli politikalar yürütüyorduk. Sektör olarak arıcı var bu geminin içerisinde. Bilim insanları var, sanayicilerimiz var. Sanayicilerimizi çağrıda bulunmak istiyorum. Bugüne kadar sanayici arkadaşlarımızı yanımızda göremedik. Biz çok kötü günler geçirdik bir yıldır. Küresel iklim değişikliği sürecinde çok kötü zamanlarımız oldu. Bu süreçte biz sanayicilerimizi yanımızda görmedik ama bal toplama zamanında ben özellikle birliklerle sanayici arkadaşlarımızı birlikte hareket etmesini bekliyorum” diye konuştu

“Arıcının hakkını kimseye de gasp ettirmek istemiyoruz”
Bal fiyatlarının artacağını belirten Şahin, “Ama geçen yıllarda 25 liraya verdiğimiz bal market raflarında maşallah 7580 lira. Bunun denetimin yapılması lazım. Sizde biraz az kazanın. Ekonomik bir konjonktürden geçiyoruz. Yani biraz da sanayici az kazanacak. Biraz da marketçi az kazanacak arıcının hakkını kimseye de gasp ettirmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından bilgi yarışması düzenlendi. Soru cevap şeklinde yapılan yarışmada katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Ayrıca Dünya Arı Günü etkinlikleri dolayısı ile düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Program bal peteğinden yapılan yaşta pastanın kesilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dev yatırıma günde tek sefer verildi Çelik: "Tokat uçakları gidiş geliş ful dolu, bu nedenle hemşerilerimizin uçakta yer bulamıyoruz" Vatandaşlar, THY’den, özel firmalardan ek uçak seferi konulmasını bekliyor
YEREL HABERLER Dev yatırıma günde tek sefer verildi Çelik: "Tokat ...
MHP’li Bulut, ‘Ölüm yolunu’ meclise taşıdı
YEREL HABERLER MHP’li Bulut, ‘Ölüm yolunu’ meclise taşıdı
Tokat’ta 19 Mayıs’ta kar sürprizi
YEREL HABERLER Tokat’ta 19 Mayıs’ta kar sürprizi
Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Tokat'ın yükseklerinde kar yağışı
Tokat’ta 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli
YEREL HABERLER Tokat’ta 19 Mayıs kutlamalarına yağmur engeli
Vali Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
YEREL HABERLER Vali Hatipoğlu, ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
Tokat'a atanan Vali Hatipoğlu görevine başladı
YEREL HABERLER Tokat'a atanan Vali Hatipoğlu görevine başladı
Tokat’ta, “Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 Hedefleri” konferansı
YEREL HABERLER Tokat’ta, “Ombudsmanlık ve Türkiye'nin 2023 ...
Tokat Havalimanında ek sefer talebi
YEREL HABERLER Tokat Havalimanında ek sefer talebi
Vali Balcı’ya duygusal veda
YEREL HABERLER Vali Balcı’ya duygusal veda
“Dünya Arı Günü’ bu yıl Tokat’ta kutlanacak
YEREL HABERLER “Dünya Arı Günü’ bu yıl Tokat’ta kutlanacak
Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
YEREL HABERLER Tokat'ta işçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, ...
Tokat’ta kavşakta iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü 12 kişinin yaralandı
YEREL HABERLER Tokat’ta kavşakta iki araç çarpıştı: 2 kişi öldü 12 ...
Tokat’ta can pazarı Tokat’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat’ta can pazarı Tokat’ta meydana gelen trafik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.