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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi 26 yıl sonra Vali olarak ziyaret etti

İHA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilk ilçe ziyaretini 26 yıl önce görev yaptığı Reşadiye ilçesine yaptı.

Kaymakam olarak görev yaptığı ilçeyi 26 yıl sonra Vali olarak ziyaret etti

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, ilk ilçe ziyaretini 26 yıl önce görev yaptığı Reşadiye ilçesine yaptı.
Valililer kararnamesi ile İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı görevinden Tokat Valisi olarak atanan Numan Hatipoğlu ilçe ziyaretlerine başladı. Vali Hatipoğlu, 1996 yılında kaymakam vekili olarak görev yaptığı Reşadiye ilçesine ilk ziyaretini yaptı. Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından karşılanan Vali Hatipoğlu, kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinde bulundu. İlçede temaslarda bulunan Vali Hatipoğlu, şehit Ömer Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti. Şehitlerin ruhuna duaların okunduğu ziyarette Vali Hatipoğlu, "Şehit ailelerimiz, bizim ailelerimiz. Sizler bizim için baş tacısınız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi. Vali Hatipoğlu daha sonra İlçe Halk Kütüphanesi, Reşadiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin doğal harikası mekanlarını da gezen Vali Hatipoğlu, Zinav gölünde yapılan mesire alanında incelemelerde bulundu.

İlk ziyaretini 26 yıl sonra ilk görev yaptığı ilçeye yaptı
Vali Hatipoğlu, “26 yıl önce Reşadiye Kaymakam vekili olarak ilk defa aktif kaymakamlığa başlamıştım. Bugünde Tokat Valisi olarak ilk görev yerim olan Reşadiye ilçemize ziyarette bulunduk. Ziyadesi ile memnun kaldım. Eski dostlarımızdan bazılarını gördük. Yine o dönemde yapılan çalışmalar vardı. Onların şuaınki durumlarını inceledik. Güzel doluluklarımızın olduğu bir yerde bu sefer farklı bir misyonla görev yapıyor olmak çok önemli ve güzel bir duygu. Bu anlamda bizi bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya şükranlarımı ifade etmek isterim. Bizler 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda büyük bir kararlılık içerisinde azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Vali Hatioğlu’na Reşadiye temaslarında İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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