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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üretim arttı, sebze fiyatları düştü

İHA

Üretim arttı, sebze fiyatları düştü

Tokat’ta havaların ısınması ve üretimin artması ile birlikte bazı sebze fiyatları düştü.
Tokat’ta soğuk ve yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakması ile birlikte sebze fiyatlarında düşüş başladı. Yaklaşık 1 ay önce markette 15 liraya satılan marul 5 liraya, 10 liraya satılan salatalık 4 liraya düştü. Halde ise salatalık fiyatları kalitesine göre 24 lira arasında satışa sunuldu. Tokat Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Tayfur Niksarlı, sebzede fiyatlarında beklenen düşüşün yaşandığını belirterek, “Şu anda sadece domates biraz fiyatlar yüksek geliyor. O da güney illerimizden geldiği için sadece bir bölgede satışlar iyi. O yüzden onu da düşmesini bekliyoruz” dedi.

"Bu fiyatların daha da düşmemesi lazım"
Komisyoncu Erkan Engin, Tokat’ta salatalık ekilişinin çok fazla olduğunu belirterek, “Salatalık fiyatları 23 lira arasında seyrediyor. Bu fiyatların daha da düşmemesi lazım. Düşerse bizde köylü de mahvolur. Zaten girdi fiyatları tohumu, fidesi, gübresi, işçiliği çok fazla. Mesela geçen sene18 liraya aldığımız salatalığın şu poşetini şu anda kilosu 50 TL. Bu da yani 3 katından fazla maliyeti var. Sadece bu poşetteki fark. Üretici bizim açımızdan bu fiyatlar 23 lira çok kötü fiyatlar. Normalde salatalık fiyatlarının ortalama 5 liradan aşağı olması lazım ki üreticimiz para kazansın. 5 lira dahil zor kurtarır. Çünkü bir geçen sene 150 liraya aldığımız gübre şu anda 750 lira. Ben geçen sene köylüye avans veriyordum 23 bin lira şimdi 10 bin lira da yetmiyor” ifadelerini kullandı. Manav Onur Güngör ise halde 33,5 lira salatalığın tezgahta 44,5 liraya sattıklarını belirterek, “Üzerine fazla kar koymadan vatandaşa sunmaya çalışıyoruz. Hayat pahalı zaten. Maliyet de pahalı” diye konuştu.
Tokat halinde domates 1216 TL, sivri biber 5,5 TL, dolmalık biber 7 TL, patlıcan 7,5 TL, kabak 6 TL, salatalık 24 TL'den alıcı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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