Tokat’a Tarım OSB ile güçlenecek

Tokat’ta bir otelde bölge planı il çalıştayı Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun katılımıyla düzenlendi. Calıştayda konuşma yapan Başkan Eroğlu, ortak akılla yapılacak çalışmaların önemli olduğunu kaydetti. Tokat için önceliklerinin şehre bir Tarım Organize Sanayi Bölgesinin kurulması olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “İl merkezimizde üretilen tarım ürünlerinin tarım organize sanayi bölgesinde endüstriyel ürünlere dönüştürülüp katma değeri artırılarak yurdun her yanına ulaştırılması ve uluslararası pazarda yerini alması bizim hiç vazgeçmeyeceğimiz bir hayalimiz. Bunun ülkemizde tam bir örneği yok. Bunu Tokat'ta başarmak istiyoruz. Tokat'ta üretilen tarım ürünlerinin entegre tesislerde hazırlanıp markalaştırılarak pazara sürülmesi hem Tokat'ımızın marka değerini yükseltecek hem de ilimizin, Tokatlı hemşerilerimizin ekonomisine önemli derecede katkı sağlayacak. Bu konu ile ilgili girişimlerimizi daha önce başlatmıştık. Soğuk hava deposunun da yer alacağı her açıdan iyi tasarlanmış bir tarım organize sanayi bölgesi Tokat'ımıza değer katacak" dedi.

Çin'in tedarik zincirinden çıkmasıyla Türkiye'de tekstil üretiminin her geçen gün daha fazla yaygınlaştığına dikkat çeken Başkan Eroğlu "Hem il merkezimizde hem de Erbaa ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi fabrika sayısı bakımından doluluğa ulaşıyor, Niksar ilçemizde de sayı artıyor. Bölgemize yatırımların çoğalması bizi sevindiriyor, istihdam artıyor, ülkemiz kazanıyor. Bu gelişimin yükselerek devam etmesi için şimdi bize düşen organize sanayi bölgelerimizi genişleterek büyütmek olacaktır" diye konuştu.

