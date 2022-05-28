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Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi Tokat’ta dev yatırım havadan görüntülendi

İHA

Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi Tokat’ta dev yatırım havadan görüntülendi

Tokat’ta yaklaşık 1,5 milyara mal olacak olan yeni nesil sanayi sitesinde zemin yükseltme dolgu çalışmaları havadan görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'sanayide milli atılım' sloganıyla şehir içinde kalan sanayi sitelerinin dönüştürülmesi ve modern altyapıya kavuşturulması projesi dahilinde Tokat’ta çalışmalar start aldı. Yeni nesil sanayi sitesinde zemin yükseltme dolgu çalışmaları havadan görüntülendi. TokatTurhal karayolu üzerindeki 540 bin metrekare arazide yapılacak olan sanayi sitesinin 45 yılda tamamlanması hedefleniyor. Tokat başta olmak üzere 11 ilde (Isparta, Kastamonu, Düzce, Malatya, Elazığ, Rize, Sivas, Bursa, Afyonkarahisar ve Kırıkkale) sanayi sitelerini şehir dışına taşıyarak modern altyapıya kavuşturulması planlıyor.

Yeni nesil sanayi sitesi yeşil bir sanayi sitesi olacak
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, alt ve üst yapı çalışmaları ile yaklaşık olarak 1,5 milyar liraya mal olması beklenen projenin kentin gelişmesi açısından önemli bir rol oynayacağını söyledi. Tokat sanayi sitesinin 290 bin metrekare alanda kurulu olduğunu ve bin 100 dükkan bulunduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, yeni sanayi sitesinin 540 bin metrekare alana inşa edileceğini kaydetti. Yeni Nesil Sanayi sitesinin yeşil bir sanayi sitesi olacağını vurgulayan Başkan Eroğlu, "Her türlü altyapısıyla, üst yapısıyla, doğa dostluğuyla güzel bir sanayi sitesi haline gelecek. Bu proje iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısım altyapı dediğimiz zemin iyileştirme ve dolgu ihalesi ki bu ihalemiz geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapıldı. İhaleyi alan firma tarafından çalışmalar başladı. Toplamda iki milyon metreküplük bir dolgu ve bütün bu dolguların zeminde iyileştirilmesi yapılacak. Altyapı çalışmasıyla beraber arazi üst yapıya hazır hale getirilmiş olacak. Zemin iyileştirmenin bitimiyle beraber yaklaşık 45 yıl gibi bir sürede yeni sanayimize Tokat'ta kavuşmuş oluruz kanaatindeyim. Derdimiz bu süreyi daha aza çekmek” dedi.

“Tokat'ımızın son yıllardaki en büyük projesi bu”
540 bin metrekarelik bir alanda yapılacak olan yatırımın önemine değinen Başkan Eroğlu, “Böylesine büyük, çok önemli bir projenin de inşallah en kısa sürede bitmesi hem şehrimizin esnafı için çok fayda getirecek. Hem de yapılan işle beraber şehrimizin ekonomisine de çok büyük katkı oluşturacak bir çalışma olacak. 1,5 milyarı bulabilecek bir projeden ben bahsediyorum. Belki Tokat'ımızın son yıllardaki en büyük projesi bu. İnşallah da projemiz herhangi bir problem yaşamadan, herhangi bir sıkıntı yaşamadan en kısa sürede biter. Ve esnaflarımız da yeni yerlerine taşınır diyorum. Tabii mevcut yeri soruyorlar. Şuan ki sanayi sitesi kentsel dönüşümle yine dükkanların olduğu, yine üzerinde konutların olduğu farklı güzel bir şehirleşmenin olduğu bir nokta, bir mekan haline gelecek. İş yerlerinin mülkiyetleri şahıslarda olduğu için böyle bir çalışma ön görülüyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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