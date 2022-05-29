Polisler bahar şenliğinde stres attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisler bahar şenliğinde stres attı

İHA

Polisler bahar şenliğinde stres attı

Tokat’ta düzenlenen bahar şenliğinde polisler stres attı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen şenliğe polis memurları ve aileleri yoğun katılım gösterdi. Güneşli havada yapılan programda çocuklar düzenlenen aktivitelerde gönüllerince eğlendi. Babaları ile uçurtma yapan çocuklar, farklı bir gün geçirmenin heyecanını yaşadı. Piknik havasında düzenlenen bahar şenliklerine katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Halat yarışması çekişmeli geçti
Polis memurları da halat çekme yarışında büyük heyecan yaşadı. 15 takımın katıldığı yarışma yoğun ilgi gördü. Özel Hareket polislerinin oluşturduğu ekip yarışmanın birincisi olurken, Çevik Kuvvet ikinci, Karşıyaka Polis Merkezi ekipleri üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupa, madalya ve ödüllerini Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan takdim etti.
Vali Hatipoğlu, etkinlikte emeği geçenleri yürekten kutladığını belirterek, “Emniyet teşkilatımız 7/24 sürekli olarak görevinin bilinci içerisinde fedakarca, hayatını ortaya koyarak çalışıyor. Tokat'a hizmet eden bu arkadaşlarımızı il emniyet müdürümüzün güzel bir çabasıyla birlikte ailelerle, çocuklarıyla birlikte bir piknikte buluşturdu. Bu anlamda hem çocuklarımızın, hem ailelerinin kaynaşmalarını, birlik ve beraberlik içerisinde bir moral depolanmalarına imkan verdi. Bu anlamda başta emniyet müdürümüzü ve ekibini yürekten kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimine tepki
YEREL HABERLER Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' ...
Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı
YEREL HABERLER Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı
Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi ...
Tokat’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı İkisi servis olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 tekstil işçisi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Tokat’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı İkisi ...
Sır gibi kazı çalışması
YEREL HABERLER Sır gibi kazı çalışması
Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi Tokat’ta dev yatırım havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi Tokat’ta dev yatırım ...
MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi
YEREL HABERLER MHP'li Bulut, ülkücü gençliğe seslendi
Villaya astığı pankart dikkat çekti Tokat’ta oğluna villayı sattırmak istemeyen şahsın balkona astığı “Bu villa satılamaz” yazısı görenlerin dikkatini çekiyor
YEREL HABERLER Villaya astığı pankart dikkat çekti Tokat’ta oğluna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.