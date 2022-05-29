Polislerin bahar pikniğinde halat çekme yarışması



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Polis Bahar Pikniği'nde yapılan halat çekme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Uzunburun Polis Evi bahçesindeki etkinliğe İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, müdür yardımcıları, şube müdürleri, şehit aileleri ve emniyet personeli katıldı. Piknikte şubeler arası halat çekme yarışması düzenledi. Toplam 16 şubenin katıldığı halat yarışmasında finale, rakiplerini bir bir eleyen Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şubesi kaldı. İki şube arasındaki finali Özel Harekat Şube Müdürlüğü kazandı.

Etkinlikte konuşan İl Emniyet Müdürü Erdoğan, "Sizleri kardeşliğin, birlikte olmanın, gönül gönülle omuz omuza yaşamanın sevinci, mutluluğu ve coşkusu ile baş başa bırakıyorum. Bu güzel etkinliğin hazırlanmasında hiçbir karşılık beklemeden katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2022-05-29 17:16:24



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