MHP’li Bulut’tan 6’lı masa tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Bulut’tan 6’lı masa tepkisi

İHA

MHP’li Bulut’tan 6’lı masa tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, 6’lı masayı eleştirerek, “Anadolu insanının zihnini bulandırıp, zihnini karıştırıp Cumhur İttifakı'nın diğer yargılarıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz. Bunu başaramayacaksınız” dedi.
Tokat’ta temaslarda bulunan MHP’li Bulut, bir çiftlikte muhtarlar ve çiftçilerle biraya geldi. Düzenlenen programda konuşma yapan MHP’li Bulut, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masayı eleştirdi. Sivas katliamının yaşandığı dönemde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun belediye başkanı olduğuna dikkat çeken MHP’li Bulut, “Her sene Sivas olaylarının yıl dönümünde olayların asli sorumlusu gösterip 30 yıldır hakaret ettikleri, aydınlarımızı katledenlerin arasındasın diye itham edip, hakaret ettikleri Temel Karamollaoğlu'yla Cumhuriyet Halk Partisi'ni hangi irade masaya oturtmuştur? Ancak kendilerinden daha büyük bir irade oturtmuştur masaya” dedi.

"Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma hayaline ne zaman kavuştun?"
MHP’li Bulut, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahatttin Demirtaş'ın “Dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim" sözüne İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in "Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız" şeklindeki cevabını eleştirdi. MHP’li Bulut, “Sana bu alçaklığı kim söyletiyor? Hangi iradeye teslim oldun ki daha düne kadar ben milliyetçiyim, benden daha büyük bir milliyetçi yok derken bugün “Hele bir bekleyin, hele bir sabırlı olun size gününüzü göstereceğiz. Başkan Apo'nun heykellerini ülkenin dört bir yanına dikeceğiz” diye mikrofondan eşek anırır gibi anıran Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma hayaline ne zaman sen kavuştun? Ya senin kulağına kim neyi üfledi de hangi ara bu kadar Türk milletine düşman oldun? Hangi ara Anadolu'nun tertemiz çocuklarının ikbalini ve istikbalini kirletmek için bir koltuk uğruna bu kadar hevesli hale getirdiler sizi. Atatürk'ün CHP'sini bu hale getirip. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bölüp parçalayıp içinden bir yapı çıkartıp İngiliz menşeli ve İngiliz finansıyla kurulan küçük partilerle Cumhur İttifakı'nı yerle yeksan etme projenizi biz görüyoruz Anadolu'da görüyor elhamdülillah. Hep birlikte görüyoruz. Sizin tek bir derdiniz var. Anadolu’nun adanmış ve inanmış insanları ilk defa devletin bütün kurum ve kuruluşlarının kendisine ait olduğunu hissettiği günleri yaşıyor. İşte siz bundan rahatsızsınız. Bu dinamiği, bu insanları, bu defa esir alamayacağınızı bildiğiniz için hileye başvuruyor. İtibar suikastına başvuruyor. Anadolu'nun inanmış yürekleriyle onların gözünün bebeği gibi baktıkları devletleri arasındaki gönül köprüsünü yıkmaya çalışıyorsunuz. Çünkü önce o gönül köprüsünü yıkmanız gerekiyor. Önce zihinleri karıştırmanız gerekiyor. Önce bu milleti açlıkla imtihana zorlayıp bu devletin anahtarını 2023 yılında almayı umut ediyorsunuz. 15 Temmuz gecesi içimizdeki hainleri üzerimize sevk ederek peygamber ocağında kendisine namus gibi teslim edilen tankı, topu, tüfeği bu milletin, bu aziz milletin üzerine doğrultan alçaklarla iş birliği yaparak başaramadığınız milletin feraset duvarında paramparça olmuş olan oyununuzu bugün 2023’te sandıkta gerçekleştirmek istiyorsunuz. İstiyorsunuz ki çoluğunun, çocuğunun rızkından başka bir hayali olmayan bu tertemiz Anadolu insanının zihnini bulandırıp, zihnini karıştırıp Cumhur İttifakı'nın diğer yargılarıyla karşı karşıya getirmeye çalışıyorsunuz. Bunu başaramayacaksınız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye ...
Polislerin bahar pikniğinde halat çekme yarışması
YEREL HABERLER Polislerin bahar pikniğinde halat çekme yarışması
Polisler bahar şenliğinde stres attı
YEREL HABERLER Polisler bahar şenliğinde stres attı
Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimine tepki
YEREL HABERLER Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' ...
Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı
YEREL HABERLER Balık adam ırmağa düşen cep telefonu için dalış yaptı
Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 işçi ...
Tokat’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı İkisi servis olmak üzere 3 aracın karıştığı kazada 6 tekstil işçisi hafif yaralandı
YEREL HABERLER Tokat’ta zincirleme trafik kazası: 6 yaralı İkisi ...
Sır gibi kazı çalışması
YEREL HABERLER Sır gibi kazı çalışması
Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi Tokat’ta dev yatırım havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi Tokat’ta dev yatırım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.