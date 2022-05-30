AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Tokat Havalimanı sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı”

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Tokat Havalimanı sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ın Suşehri ilçesindeki temaslarının ardından Tokat’a geçti. Tokat Valiliği önünde karşılanan Yıldırım, valilik şeref defterini imzaladı. Yeni Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, valilik çıkışında açıklamada bulundu. Suşehri’nde bir cenazeye katılıktan sonra dönüş yolunda Tokat'a uğradığını ifade eden Yıldırım, “Sayın valimiz bildiğiniz gibi yeni atandı. Kendisini tebrik ettik. Başarılar diliyorum. Aynı zamanda Anayasaya Komisyonu Başkanlığı'na Yusuf Beyazıt milletvekilimiz atandı. Ona da başarılarının devamını diliyorum. Havaalanı sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı. Açılışında burada değildim, yurt dışındaydım, katılamadım. Fakat arkadaşlar gayet iyi, sorunsuz çalıştığını ifade ettiler. Tokat ülkemizin İpekyolu güzergahı üzerinde çok bereketli, verimli topraklara sahip. Tarihi, kültürel zenginlikleri olan çok güzel bir ilimiz. İnsanıyla, güzellikleriyle ve kaynaklarıyla ülkemizin değerine değer katıyor. Sayın valimize de başarılar diliyorum. Buradan da Bağlarbaşı köyüne geçeceğiz. Oraya bir sözümüz vardı, onları ziyaret edeceğiz” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra Bağlarbaşı köyüne hareket etti.

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