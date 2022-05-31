Tokat’ta şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı, dolu yağışı etkili oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı, dolu yağışı etkili oldu

İHA

Tokat’ta şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı, dolu yağışı etkili oldu

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde dolu yağışı ekili tarım arazilerine zarar verdi.
Tokat’ta gece yarısı etkili olan yıldırım ve şimşekler gökyüzünde adeta görsel şölen sundu. Bazı bölgelere düşen yıldırımlar araç güvenlik kameralarına yansıdı. Kent merkezinde hafif yağış Niksar ilçesinde yerini dolu yağışına bıraktı. Lokal olarak fındık büyüklüğünde yağan dolu, Yeşilkaya köyünde ekili alanların yanı sıra meyve ağaçlarına zarar verdi. Dolu yağışı ile birlikte oluşan fırtınanın oluşturduğu hasar, İlçe Tarım Müdürlüğünün yapacağı tespitlerden sonra tespit edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Tokat Havalimanı sözünü verdiğimiz gibi tamamlandı”
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: “Tokat ...
Binali Yıldırım, Sivas'ta cenazeye katıldı (2)
YEREL HABERLER Binali Yıldırım, Sivas'ta cenazeye katıldı (2)
Havalar ısındı, yılanlar şehir merkezine indi
YEREL HABERLER Havalar ısındı, yılanlar şehir merkezine indi
Otomobile giren yılanı itfaiye çıkardı
YEREL HABERLER Otomobile giren yılanı itfaiye çıkardı
MHP’li Bulut’tan 6’lı masa tepkisi
YEREL HABERLER MHP’li Bulut’tan 6’lı masa tepkisi
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedileri itfaiye ...
Polislerin bahar pikniğinde halat çekme yarışması
YEREL HABERLER Polislerin bahar pikniğinde halat çekme yarışması
Polisler bahar şenliğinde stres attı
YEREL HABERLER Polisler bahar şenliğinde stres attı
Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimine tepki
YEREL HABERLER Eşini boğarak öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.