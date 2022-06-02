Tokat’ta kara para aklama operasyonu: 4 gözaltı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta düzenlenen kara para aklama operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin izini sürerek operasyon düzenledi. Malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu soruşturması dahilinde Tokat merkezli İstanbul ilinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda A.E.K, G.K,, R.K ve G.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Ekipler MASAK (Mali Suçlar Araştırma Kurulu) raporuyla tespit edilen; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan elde edinilen İstanbul’da 1 ev ile birlikte lüks marka 2 araca mahkeme kararıyla el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.