Herkes zam yaparken o yapmadı

Tokat’ın Niksar ilçesinde bir çay ocağında zamsız tarifeden 1 liraya çay satılıyor.

Tokat’ta çay ocaklarında 1 bardak çay 2 liradan satılıyor. Niksar ilçesi Bengiler Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında ise çay 1 liradan satılıyor. Vatandaşlar ise zamsız tarifeden çay içmekten memnun. İstanbul Belediyesi'nden emekli olduktan sonra memleketi Niksar’da arkadaşı ile çay ocağı açan Sait Dirim, çayla şekerin fiyatının 3 katına çıkmasına rağmen çayı 1 liradan verdiklerini söyledi. Dirim, “Benim emekli olmam da buna etken. Bu vicdan meselesi, bizi kurtardığı için zam yapmadan devam ediyoruz. Elimden geldiği sürece çayın fiyatını aynı şekilde 1 liraya satmaya devam edeceğim” dedi.



"Kazancımız bize yetiyor"

Vatandaşların 1 liraya çay içmekten dolayı mutlu olduklarını belirten Dirim, “Müşterilerimiz 1 liraya çay içmekten dolayı çok memnun. Çaylarını içiyorlar keyifli şekilde sohbetlerini yapıyorlar. Kazancımız bize yetiyor. Allah bereket versin. Çevremizdeki diğer esnaflardan bazıları '1 liraya nasıl çay satıyorsunuz nasıl kurtarıyor?' diye soruyorlar. Kurtardığı için zam yapmaya gerek duymadığımızı söylüyorum. Bir senedir 1 liradan çay satıyordum fiyatını hiç değiştirmedim. Şu an maliyetler arttı ama enflasyona inat dövizin yükselmesine inat ben bu işi sürdüreceğim ve 1 liraya çay satmaya devam edeceğim” diye konuştu.



"Enflasyona karşı 1 liradan çay satmaya devam ediyoruz"

Çay ocağının ortağı Mesut Garipoğlu ise vatandaşın ucuz çay içmenin keyfini yaşadığını ifade ederek, "Geçen sene şekerin kilosu 6 liraydı şu anda 26 lira oldu, çayın yarım kilosu 18 liradan 43 liraya çıktı. Normalde Niksar’da çay ocaklarında ve kıraathanelerde bir bardak çayın fiyatı 2 lira. Biz ise gelen bu zamlara inat enflasyona karşı 1 liradan çayımızı satmaya devam ediyoruz. Vatandaşlar bir bardak çayı ucuza içmenin keyfini yaşıyorlar. Bize, 'Zam yapmayacak mısınız?' diye soruyorlar ama zam falan yapmıyoruz 1 liraya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Zamsız çay içmenin keyfini yaşayan vatandaşlar ise bu tür örneklerin artması temennisinde bulundu.

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