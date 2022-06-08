Tokat’ta yağmur duası

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde esnaf ve vatandaşların katılımı ile yağmur duası yapıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen yağmur duası için vatandaşlar parkta bir araya geldi. Öğle namazından sonra düzenlenen yağmur duasında eller aşağı çevrildi. Yeşilyurt Müftüsü Nuri Tapan tarafından okunan duaya vatandaşlar eşlik etti. Dua sonrası vatandaşlara kavurma, pilav ve ayran ikram edildi.

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