Tokat’ta 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi yoğun bir katlımla başladı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve AFAD Başkanlığı iş birliği ile düzenlen 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresinin açılışı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılışa Tokat Vali Vekili Osman Sarı, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile davetliler katıldı. Kongre Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Aras yapmış olduğu konuşmada kongrenin 6 aylık bir hazırlık sürecini kapsadığını ve bu süreçte yoğun bir emek harcanarak kongrenin gerçekleştirildiğini belirtti. AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ise AFAD’ın kuruluş sürecini anlattı. Afet durumunda koordine olmanın oldukça önemli olduğunu belirten Taşdelen kongrenin düzenlenmesinde emekleri olanlara teşekkür etti.



Rektör Şahin, Üniversitede Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü bulunduğunu ve öğrencilerin bu bölümde eğitim aldığını kaydetti. İçişleri Bakanlığının, AFET ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezleri bulunan üniversitelerin Rektör ve Müdürleri ile yaptığı toplantıdan iki önemli sonuç çıktığını belirten Rektör Şahin, bu sonuçlardan ilkinin 3. Uluslararası Afet Yönetimi Kongresi olduğuna dikkat çekti. Tokat Vali Vekili Osman Sarı’nın konuşmasının ardından Afet Risk Yönetimi paneline geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.