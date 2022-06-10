Ayı ile karşılaştı, gülümseten anlar yaşandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tokat’ta ormanlık alanda karşılaştığı ayı iletişim kurmaya çalışan vatandaşın gülümseten anları kameraya yansıdı.

Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Çamköy Yaylası’nda hayvanlarını otlatan Ebubekir Cebeci ayı ile karşılaştı. Metrelerce uzağındaki ayı cep telefonu kamerası ile görüntüleyen Cebeci, ayıyı ıslık çalarak çağırmaya çalıştı. Bir süre duraksayarak sesin geldiği yöne doğru bakan ayı bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Cebeci, hayvanlarını otlatırken biranda karşılaştığını belirterek, “Ne yapacağını bilemedi, şaşkındı. Seslenerek çağırdım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.