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Tuncer, Tokat Belediyesi kitap fuarında hayranları ile buluştu

İHA

Ünlü yazar ve şair Serdar Tuncer, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününde hayranları ile buluştu.

Tuncer, Tokat Belediyesi kitap fuarında hayranları ile buluştu

Ünlü yazar ve şair Serdar Tuncer, Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününde hayranları ile buluştu.
Cumhuriyet Meydanında kurulan dev çadırda düzenlenen kitap fuarı yoğun ilgi gördü. Fuarda ünlü sanatçı gerçekleştirdiği söyleşide okuduğu şiirlerle de katılımcıları mest etti. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun da izlediği söyleşi programında Tuncer, yabancılaşan Türkçe ’ye dikkat çekerek, “Çinliler 12 asır önceki Çinceyi okuyunca anlıyorlar. Japonlar 9 asır, İngiliz, Fransız, Alman 45 asır. Türk 50 sene. 50 sene önceki Necip Fazıl Türkçesini lügate bakmaksızın anlayabilecek Fen Edebiyat Fakültesi mezunu az çıkar bu ülkede. Acıdır bu, trajedinin büyüğüdür. Kendimize yabancılaşma hikayesinin portresidir” dedi. Tuncer, samimi bir havada tamamladığı söyleşi programının ardından kitaplarını imzaladı. Uzun kuyruklar oluşturan hayranları Tuncer ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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