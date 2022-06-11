Niksar’da Çocuklar festivalde eğlendi

Niksar Belediyesince düzenlenen Çocuk Festivali yoğun katılımla gerçekleşti.

Kapalı Semt Pazarında gerçekleşen etkinliğe çocuklar aileleri ile birlikte katılarak gönüllerince eğlendiler. Düzenlenen etkinlikte survivor parkı, çizgi film oyun kahramanları ve şişme oyun gruplarıyla çocuklar doyasıya eğlendiler.

Başkan Özcan: “Çocuklarımız bizlerin geleceği”

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan etkinliğe olan katılımın oldukça yoğun olduğunu söyleyerek, “Biz sadece imar ve altyapı belediyeciliği yapmıyoruz. Niksar Belediyesi olarak sosyal ve kültürel etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Vatandaşlarımıza en güzel hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde Playland Çocuk Festivali’ni çocuklarımız için düzenledik. Ailelerimiz bu güzel havada çocuklarını alarak etkinliğe katıldılar. Ortam cıvıl cıvıl, çocuklarımızı böyle bir ortamda sevindirmek bizim için çok güzel oldu” dedi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan aileler, güzel bir etkinlik olduğunu belirterek, çocuklarımız gönüllerince eğlendiler bize bu imkanı veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.