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Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu

DHA

Çıktığı kayalıktan düşüp yaralandı, ekipler seferber oldu


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, çıktığı kayalıkların arasına düşerek yaralanan Fatih Çakmak (40), AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. Fatih Çakmak, arkadaşları ile gezmek için çıktığı kayaklıklardan dengesi kaybederek, 20 metre aşağı düşerek yaralandı. Kayalıkların arasına düşen Çakmak'ın kurtarılması için arkadaşları yardım istedi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, sedyeye aldıkları Çakmak'ı halatla yukarı çekti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2022-06-11 14:34:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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